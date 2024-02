Negramaro, chi sono i membri della band, vita privata, Instagram, Sanremo, biografia e carriera

I Negramaro sono senza dubbio uno dei gruppi più amati della scena musicale italiana. La loro carriera è ricca di successi e di hit che hanno fatto innamorare milioni di fan, dagli esordi nei primi anni Duemila ad oggi. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata dei membri della band.

Biografia dei Negramaro

I Negramaro sono un gruppo pop rock italiano di grande successo. La band si forma nel 2000 a Copertino, in provincia di Lecce. I membri della band sono: Giuliano Sangiorni (voce), Emanuele “Lele” Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Andrea “Andro” Mariano (pianoforte, tastiere), Andrea “Pupillo” De Rocco (campionatore) e Danilo Tasco (batteria). Guliano Sangiorni è nato il 24 gennaio del 1979 a Nardò, in provincia di Lecce. Emanuele Spedicato è nato a Veglie, in provincia di Lecce, il 26 ottobre del 1980. Degli altri membri della band non abbiamo notizie biografiche.

Il frontman del gruppo, Giuliano Sangiorgi, ha frequentato il liceo classico e in seguito la facoltà di Giurisprudenza. Il cantante ha poi abbandonato gli studi per seguire la sua passione più grande, quella della musica. Fonda così i Negramaro nel 2000, a poco più di vent’anni.

Instagram e vita privata

Così come per la biografia, anche per la vita privata abbiamo informazioni solo per quello che riguarda il cantante Sangiorgi e il chitarrista Spedicato. Non abbiamo alcuna notizia sulla vita privata degli altri membri della band.

Sappiamo che Spedicato è sposato e ha due figli. Anche il cantante Sangiorgi è particolarmente riservato e per molto tempo, infatti, poco si conosceva della sua vita privata. In passato il suo nome è stato accostato a quello di Emma Marrone, ma non sono mai arrivate conferme. La compagna del cantante è Ilaria Macchia, sceneggiatrice e scrittrice. I due hanno una figlia, Stella. La band ha un profilo Instagram che conta oltre 600mila follower: negramaroofficial.

Il gruppo prende il nome dal Negramaro, vitigno salentino da dove provengono i membri della band.

La carriera dei Negramaro

Già dai loro esordi la band ha riscosso un notevole successo. Nel 2005 la band partecipa a Sanremo Giovani con uno dei loro brani più popolari, Mentre tutto scorre. Nello stesso anno partecipano anche al Festivalbar con Estate, altro brano di grande successo. Da quel momento la loro carriera è lanciatissima, grazie a brani come Solo 3 minuti, Nuvole e lenzuola, Parlami d’amore, Amore che torni e Meraviglioso, brano di Modugno reinterpretato dal gruppo.

La band ha pubblicato nove album in studio. L’ultimo, Contatto, è uscito nel 2020. Nel 2024 la band torna al Festival di Sanremo con il brano Ricominciamo tutto.

