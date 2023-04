Nikita Pelizon, chi è la modella del Grande Fratello Vip 7

Modella e influencer, Nikita Pelizon è nota al grande pubblico per le sue partecipazioni a diversi reality come Pechino Express, Temptation Island e il Grande Fratello Vip 7. Scopriamo la sua vita privata, la biografia e la carriera.

Dove e quando è nata, età, biografia di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon è nata a Trieste il 20 marzo del 1994. Ha 28 anni. Figlia di due Testimoni di Geova, con i quali ha vissuto un rapporto difficile, decide a 18 anni di abbandonare casa per seguire il proprio sogno, ovvero quello di lavorare nel mondo della moda. Si trasferisce così a Milano, dove inizia a calcare le passerelle più importanti. Viaggia molto, per un periodo vive in Cina, diventando poi testimonial in Svezia della campagna pubblicitaria Tre.

Fidanzato, Instagram e vita privata

Nikita ha avuto una relazione con Metteo Diamante, noto personaggio televisivo di Uomini e donne e L’isola dei famosi. Insieme, dopo essersi separati, hanno partecipato al programma Ex on the beach.

Nikita ha poi frequentato l’imprenditore di 51 anni Valerio Tremiterra. Dopo l’uscita di un video nel quale si vedevano i due cenare, la sorella di Nikita ha deciso di commentare: “Trovo irrispettosoe allucinante che una conoscenza, seppur piacevole, dopo sole due settimane è definita “fidanzamento”. Sono la sorella di Nikita Pelizon, se lui per lei fosse una storia importante me ne avrebbe sicuramente parlato”. Durante il Grande Fratello Vip, Tremiterra è entrato nella casa per chiarirsi con Nikita riguardo il video. Non si hanno informazioni su altre eventuali relazioni e attualmente sembrerebbe essere single. Profilo Instagram: nikitasemplicemente.

La carriera di Nikita Pelizon

Nel 2018 la modella si fa conoscere al grande pubblico partecipando al reality di Canale 5 Temptation Island come tentatrice e al programma Ex on the beach, condotto da Elettra Lamborghini. Nel 2022, in coppia con Helena Prestes, ha partecipato come concorrente di Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca. Nel 2023 torna in televisione prendendo parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip.