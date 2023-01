The Good Doctor 5 sbarca su Netflix e Disney+ con tutte le stagioni precedenti

Da alcuni giorni è arrivata su Netflix la quinta stagione di “The Good Doctor” che racconta le storie emozionanti e commoventi dei dottori e degli infermieri del San Jose St. Bonaventure Hospital.

La serie televisiva, creata da David Shore – lo stesso del Dr. House, altro medical drama di culto per gli appassionati del genere) e basata sul drama medico coreano “Good Doctor”, segue le avventure del Dr. Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore), un chirurgo affetto da autismo e sindrome di savant. La serie, vincitrice nel 2018 di un Golden Globes per l’interpretazione di Highmore è arrivata alla quinta stagione che oggi, in Italia, è disponibile non più sulla piattaforma Amazon Prime ma su Netflix e Disney+.

Cosa succede in the Good Doctor 5

Nelle stagioni precedenti (anche queste disponibili su Netflix), abbiamo visto Shaun affrontare sfide professionali e personali mentre lavora per diventare un chirurgo rispettato e affermato all’interno dell’ospedale. Nella quinta stagione, Shaun si trova a dover affrontare la sua più grande sfida: superare l’esame di specializzazione, diventando così un effettivo dell’ospedale.

Mentre Shaun si prepara a compiere importanti passi nella sua carriera e nella sua vita deve affrontare questioni personali come la sua relazione con Lea (Paige Spara). Nei 18 episodi troviamo numerose sorprese e la serie si chiude con un clamoroso imprevisto che non sveliamo. In generale, la quinta stagione di “The Good Doctor” è ricca di storie mediche intense e personaggi interessanti.. con dei graditi ritorni.

I personaggi di The Good Doctor 5

La stagione 5 vede la presenza in alcuni episodi come guest star di Claire Browne, interpretata da Antonia Thomas, mentre restano fissi i personaggi del dottor Aaron Glassman, interpretato da Richard Schiff, neurochirurgo e presidente dell’ospedale nonché mentore di Shaun e delle dottoresse Audrey Lim (Christina Chang) e Morgan Reznick (Fiona Gubelmann), che continueranno a lottare per salvare vite e affrontare sfide mediche complesse.

Dove guardare The Good Doctor 5

In Italia, la prima parte della stagione (episodi nº 1-7) è stata trasmessa in prima visione assoluta su Rai 2 dal 7 gennaio al 23 febbraio 2022; la seconda parte (episodi nº 8-18) è trasmessa in prima visione assoluta dal 20 aprile al 15 giugno 2022. Mentre da gennaio 2023 è visibile su Netflix e Disney+ (le prime quattro stagioni sono disponibili anche su Prime).

Quando esce the Good Doctor 6

Nell’ultima puntata della serie un evento imprevisto e molto drammatico fa da cliffanger alla stagione successiva che negli Usa viene già trasmessa e in Italia arriverà su Rai 2 ad aprile del 2023. Proprio l’evento finale mette in discussione la presenza di molti personaggi e si vocifera che alcuni non ci saranno nella prossima stagione 6. Chi sono? Non facciamo spoiler.