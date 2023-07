Palinsesto Rai, le novità: Pino Insegno all’Eredità, Monica Maggioni al posto di Lucia Annunziata

Arriva ufficialmente il palinsesto Rai che si arricchisce di volti, programmi nuovi, grandi conferme e ritorni. Confermata Mara Venier a Domenica In e Serena Bortone con un programma dal nome ancora provvisorio Le Parole, in onda il sabato e la domenica su Rai 3 alle 20.00. Il ritorno di Pino Insegno è ufficiale, con Il Mercante in Fiera e al timone de L’Eredità. Definitivo il saluto di Bianca Berlinguer e Lucia Annunziata che sarà sostituita da Monica Maggioni alla conduzione di In mezz’ora.

Prima serata per Nunzia De Girolamo con un nuovo talk e Alessia Marcuzzi a Boomerissima. Infine, REPORT con Sigfrido Ranucci in onda la domenica alle 20.50 su Rai 3 dall’8 ottobre al posto di Fabio Fazio.

Palinsesto Rai, Pino Insegno condurrà L’Eredità

Dal 18 settembre al 22 dicembre Pino Insegno sarà alla conduzione del game show Il Mercante in Fiera dal lunedì al venerdì. Dal 1 gennaio, invece, il comico e attore condurrà il quiz più longevo della televisione italiana: L’Eredità. Sette concorrenti si sfideranno in diverse prove eliminatorie, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile ghigliottina, in cui il campione di puntata, affermatosi nelle manche precedenti, deve indovinare una parola attraverso cinque definizioni date come indizio per riuscire a portarsi a casa i gettoni d’oro del bottino finale.

“La volta buona” per Caterina Balivo

Il nuovo programma di infotainment che si propone di raccontare le eccellenze italiane in ambito sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo e di spettacolo sarà condotto da Caterina Balivo dall’11 settembre alle 14.00.

La sfida sarà raccontare un’Italia in grado di costruire e gestire il proprio futuro, giorno per giorno, con l’aiuto di autorevoli volti popolari che costituiranno una “compagnia di giro” affidabile e competente, senza dimenticare una costante attenzione alla fiction Rai e ai volti più famosi del mondo dello spettacolo, della musica, dell’arte e uno spazio dedicato al gioco con i telespettatori

Bruno Vespa, appuntamento fisso con Porta a Porta

In onda il martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata su Rai1 a partire dal 12 settembre riapre il salotto televisivo più noto e importante: Porta a Porta. I protagonisti della stagione politica, i personaggi del mondo finanziario, dell’imprenditoria e del sindacato continueranno a confrontarsi sul rilancio del Paese e sulle misure necessarie per la salute economica e sociale.

Bruno Vespa seguirà il dibattito politico interno, ma anche quello internazionale in vista delle elezioni europee di giugno 2024. E, come sempre, ci sarà spazio anche per la cronaca, l’attualità, il costume e i nostri stili di vita.

Linea Verde Life con Monica Caradonna ed Elisa Isoardi

Dal 16 settembre alle 12.30, le due conduttrici saranno impegnate per 38 puntate. L’edizione del sabato di “Linea Verde”, quest’anno condotta da Monica Caradonna ed Elisa Isoardi, conferma l’evoluzione del progetto di Life come programma sempre più incentrato sul tema, sfidante e complesso, della sostenibilità urbana e della qualità della vita.

Confermati i grandi classici

Diciassettesima edizione per “Reazione a Catena”, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni che mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori andrà in onda fino al 31 dicembre.

“È Sempre Mezzogiorno”, invece, è lo show quotidiano di Antonella Clerici che usa la cucina come pretesto per far compagnia ai telespettatori. Ogni giorno, dall’11 settembre, la conduttrice accoglierà il suo pubblico augurerando buon appetito alle famiglie italiane.

Tra le conferme anche Domenica In di Mara Venier, in onda dal 17 settembre alle 14. Un appuntamento fisso al quale i telespettatori non erano pronti a rinunciare.

Alessia Marcuzzi torna con Boomerissima

Boomer Vs Millennials, genitori Vs influencer: due epoche rappresentate da celebrities che si confrontano in diverse sfide, esibendo i cavalli di battaglia del proprio tempo e dando vita a simpatici momenti di intrattenimento: il migliore tormentone estivo, la comicità più divertente, la moda più seguita, il fenomeno pop più amato. Dopo ogni sfida è il pubblico in studio a determinare quale epoca (squadra) vince. Al termine della puntata, l’epoca che ha totalizzato più punti viene dichiarata vincitrice dell’episodio. In onda dal 31 ottobre al 28 novembre con Alessia Marcuzzi.

Il debutto di Max Giusti con Veramente Falso

In onda da lunedì 11 settembre al 16 ottobre nella prima serata di Rai 2, debutta Veramente falso, un nuovo comedy show, condotto da Max Giusti, che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni. In ogni puntata, brillanti celebrities si divertiranno improvvisando e mettendosi in gioco: imitando personaggi, oggetti, dialetti, suoni e colleghi del mondo dello spettacolo. A guidarli una versione un po’ folle dell’intelligenza artificiale, generatore imprevedibile di situazioni, regole e giochi. Inoltre, in ogni puntata saranno protagonisti alcuni dei più talentuosi imitatori italiani. Una serata comica e leggera nello spirito dei più affermati programmi di intrattenimento di Rai 2.