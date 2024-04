Carlotta Ferlito è tra le ospiti della puntata di oggi 28 aprile 2024 di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda ogni weekend suCanale 5 dalle 16,30. L’ex ginnasta sarà in studio per una toccante intervista in cui racconterà il suo percorso di carriera e per parlare delle difficili sfide che sta passando in questi mesi, a causa della forma grave di SLA che ha colpito la mamma. Ma scopriamo qualcosa in più su Carlotta, la sua età, la sua vita privata e il suo percorso di vita.

Carlotta Ferlito età e biografia

Carlotta Ferlito è nata il 15 febbraio 1995 a Catania e ha 29 anni. Ha mosso i primi passi nel mondo della ginnastica artistica all’età di soli sei anni. Sin da giovane, ha dimostrato un talento straordinario e una determinazione ferrea nel perseguire i suoi sogni sportivi. Cresciuta in una famiglia di grandi sportivi, ha ereditato la passione per la competizione e l’impegno verso l’eccellenza. Il papà da giovane aveva fatto parte della nazionale giovanile di pallanuoto, mentre uno dei due nonni era stato un giocatore del Catania, l’altro pilota di guida Ferrari nella gara automobilistica di durata Targa Florio.

La sua carriera sportiva è stata caratterizzata da numerosi successi e riconoscimenti. Ha preso parte a due Olimpiadi, ai Giochi olimpici giovanili di Singapore e a tre Mondiali, consolidando la sua reputazione come una delle ginnaste più promettenti del panorama internazionale.

Nel 2008 che esordisce a livello internazionale, nel 2010 prende parte ai Giochi Olimpici Giovanili di Singapore dove ottiene 3 medaglie: due di bronzo (nel concorso generale e volteggio) e una di bronzo alla trave.

Nel 2011 ha preso parte ai Campionati Mondiali di Tokyo, mentre nel 2012 è a Londra per le Olimpiadi. Tornerà a gareggiare alle Olimpiadi nel 2016 a Rio. Dal 2019, Carlotta non gareggia più.

Carlotta Ferlito e la tv

Parallelamente alla ginnastica artistica, Carlotta Ferlito ha partecipato a molti programmi televisivi. Uno di questi è stato Ginnaste – Vite parallele in onda per tre stagioni su Mtv. La giovane ha fatto poi parte nel 2012 del corpo di ballo della sigla iniziale del Festival di Sanremo ed è poi diventata testimonial della Garnier. L’anno dopo ha condotto il programma Arrivano i Kids’ Choice Awards sul canale Nickelodeon di Sky ed è poi divenuta web testimonial di Tezenis. Nel 2018 ha preso parte alla seconda edizione del talent show di Tv8 Dance Dance Dance.

Vita privata

Carlotta Ferlino è stata fidanzata con Matteo De Martini dal 2013 a fine del 2018. Da allora non troviamo più nessuno scatto social che li ritragga insieme. Non ci sono conferme né del fatto che si siano lasciati, ma nemmeno del fatto che lui sia ancora il fidanzato di Carlotta Ferlito. Dopo di lui comunque, non si hanno informazioni su possibili altre storie.

La malattia della mamma

Recentemente, Carlotta Ferlito ha raccontato sui Social di una delle sfide più difficili che sta affrontando la mamma: la lotta contro una grave forma di sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Questa malattia ha cambiato radicalmente la vita della sua famiglia, ma Carlotta sta cercando di affrontare questa situazione con coraggio e determinazione. Negli ultimi tempi ha condiviso apertamente la sua esperienza con i suoi follower.