ROMA – Pamela Prati potrebbe sbarcare in televisione con un nuovo programma. La soubrette sarda nota per la vicenda del falso matrimonio con Mark Caltagirone, potrebbe sbarcare esattamente sulle reti Mediaset.

La Prati ha più volte ribadito di essere stata plagiata dalle sue agenti Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo ed ha raccontato di aver interrotto con loro ogni tipo di rapporto. Allo stesso tempo, le due ex agenti hanno dichiarato di avere ancora molte cose da dire e molti nomi da fare. La vicenda insomma, non sembra affatto chiusa.

Quanto accaduto non ha però scoraggiato Pamela che potrebbe tornare in tv in un nuovo programma Mediaset su cui al momento non si sa nulla. C’è chi racconta che potrebbe trattarsi della versione Vip del programma Amici di Maria De Filippi, ma si tratta solo di ipotesi.

Pamela sembra insomma aver voltato pagina dopo la sua disavventura ed ha deciso di scrivere un libro con tutta la verità. Alcuni però, dopo la diffusione della notizia, credono che la Prati voglia fare tutto questo solo per avere di nuovo un po’ di visibilità.

Pamela dovrebbe restare nell’ombra, secondo molti, e non avrebbe dovuto partecipare a trasmissioni televisive e riviste di gossip. Ora c’è da chiedersi se la 60enne ex Bagaglino riuscirà o meno a riconquistare il suo pubblico.