ROMA – Walter Nudo è stato recentemente colpito da un ictus che ha costretto i medici ad intervenire chirurgicamente. Quanto accaduto però, non lo ha piegato affatto ed è diventata un’occasione per migliorare la sua vita. Non appena si è ripreso, si è dato da fare per un progetto di cui parlava anche durante il Grande Fratello Vip: Walter ha Nudo ha capito il vero senso della sua esistenza. L’attore e cantante ha ora chiesto, su Instagram, di credere in qualcosa facendo diventare reali i sogni anche ai suoi follower. Come voler dare un consiglio da uno che se ne intende. Lui racconta che lo spiacevole episodio gli ha permesso, nello specifico, di realizzare il sogno di rilanciare la sua carriere da cantante.

Ecco cosa dice della vicenda e che consigli ha voluto lanciare ai suoi fan tramite la sua pagina Instagram: “Ci sono troppe incertezze nella vita.Troppe variabili per anticipare ogni mossa nel percorso della realizzazione di nostri sogni. Ecco perché la maggior parte delle persone non fanno quel famoso primo passo, o si fermano dopo un po’ ! Quelle persone non hanno FEDE , temono l’incertezza. Quelle sono le persone che non sono disposte a RISCHIARE nella vita”.

Prosegue Walter Nudo: “Ma non sanno che è il RISCHIO che crea la PASSIONE nella loro vita. La benzina che alimenta il fuoco profondo in ogni essere umano. E’ per questo che TU DEVI AVERE FEDE! È per questo che devi sviluppare l’abilità di vedere le cose che ANCORA NON ESISTONO!

E’ per questo che devi avere FEDE per seguire i tuoi sogni! Anche se ci sono RISCHI devi avere la FEDE di prendere QUEI RISCHI! Sapendo che, qualunque sia il risultato, TU SARAI IN GRADO DI SUPERARE! Fino a quando continuerai a VEDERE CHIARAMENTE quello che vuoi nella tua vita, tutto ciò di cui hai bisogno è il CORAGGIO DI ANDARE AVANTI e la FEDE di sapere che la strada che stai percorrendo, ti sta portando verso il sogno della tua vita! Sia che tu creda alla mente inconscia, all’Universo, o a Dio ….sai che ESISTE una FORZA PIÙ GRANDE DI NOI STESSI, che ti guiderà! Tutto quello che devi fare è AVERE FEDE e il CORAGGIO DI SEGUIRLA!!!”