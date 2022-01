Paolo Del Debbio chi è: moglie Gina Nieri, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del conduttore televisivo

Chi è Paolo Del Debbio: moglie Gina Nieri, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del conduttore televisivo. Il giornalista è tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Paolo Del Debbio

Il conduttore televisivo è nato il 2 febbraio 1958 (età 63 anni), Lucca. E’ alto 180 cm ma non sappiamo quanto pesa perché non ci sono informazioni in merito. Paolo Del Debbio è un saggista, giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo, professore a contratto ed ex politico italiano.

La moglie e i figli, la vita privata di Paolo Del Debbio

È stato a lungo sposato con Gina Nieri, consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo Mediaset, dalla quale ha avuto due figlie, Maddalena (1989) e Sara (1992). Per il resto non abbiamo altre informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservato.

La carriera televisiva di Paolo Del Debbio

La carriera televisiva del giornalista è iniziata nel 2004 ed è ancora in corso sulle reti Mediaset. Infatti ha condotto trasmissioni tv su Rete 4, Canale 5 ed Italia 1. Riportiamo di seguito, il suo curriculum televisivo.