Pierfrancesco Favino chi è: dove e quando è nato, età, carriera, film, vita privata, moglie, figli

L’attore Pierfrancesco Favino sarà uno degli ospiti nel salotto di Verissimo. Dove e quando è nato? Chi è la moglie? Ecco tutto quello che sappiamo sull’attore romano.

Dove e quando è nato, età e biografia di Pierfrancesco Favino

Pierfrancesco Favino è nato a Roma il 24 agosto del 1969. Ha 52 anni. Nato e cresciuto a Roma da genitori originari di Candela, nel Foggiano, si diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico: tra i suoi maestri, Luca Ronconi e Orazio Costa. Dopo aver recitato in varie produzioni teatrali, fa il suo debutto in televisione nel 1991 con il film Una questione privata. L’approdo sul grande schermo avviene invece nel 1995 con il film Pugili di Lino Capolicchio. Profilo Instagram: pierfrancescofavino.

Anna Ferzetti, moglie, figli, dove vive, curiosità, vita privata di Pierfrancesco Favino

Favino è legato dal 2003 all’attrice Anna Ferzetti. I due non sono sposati: “La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità”, ha dichiarato l’attore in un’intervista. La coppia ha due figli, Greta e Leo. Favino vive con la sua famiglia a Roma, nel quartiere di Testaccio.

Per il film Senza Nessuna Pietà, l’attore è ingrassato oltre 20 chili per interpretare il protagonista, Mimmo. Favino è uno dei fondatori dell’Actor’s Center di Roma; è inoltre direttore e insegnante presso la Scuola di Formazione del Mestiere dell’Attore “L’Oltrarno” di Firenze.

Nel 2018 l’attore è stato fra i conduttori del Festival di Sanremo. Nel corso della carriera ha vinto tre David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e una Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia.

La carriera di Pierfrancesco Favino

Nel 2006 Favino interpreta il ruolo da protagonista nella miniserie Gino Bartali – L’intramontabile, dove veste i panni del celebre ciclista toscano. Nel 2005 ottiene il ruolo del Libanese nel pluripremiato film Romanzo Criminale di Michele Placido. L’anno successivo debutta nel cinema americano, dove interpreta una piccola parte nel film Una notte al museo con Ben Stiller, nei panni della statua di Cristoforo Colombo. Nello stesso anno recita nel film La sconosciuta di Giuseppe Tornatore e l’anno successivo in Saturno contro di Ferzan Özpetek.

Nel 2008 Favino recita nel film Le cronache di Narnia – Il principe Caspian e in quello di Spike Lee Miracolo a Sant’Anna. L’anno successivo recita al fianco di Tom Hanks nel film di Ron Howard Angeli e demoni.

Nel 2012 l’attore prende parte a diverse produzioni: L’industriale di Giuliano Montaldo, ACAB – All Cops Are Bastards di Stefano Sollima, Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana e Posti in piedi in paradiso di Carlo Verdone. L’anno sucessivo recita in Rush e nel film horror apocalittico World War Z con Brad Pitt come protagonista.

Tra il 2014 e il 2016 Favino gira per Netflix la serie internazionale Marco Polo. Nel 2019 è protagonista nel film Il traditore di Marco Bellocchio, in cui veste i panni di Tommaso Buscetta.

Nel 2020 entra a far parte della giuria italiana votante dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e recita in Hammamet di Gianni Amelio, Gli anni più belli di Gabriele Muccino e Padrenostro di Claudio Noce.