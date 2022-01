Pierluigi Diaco chi è, età, dove e quando è nato, Alessio Orsingher, vita privata, dove vive, Instagram, laurea, Ti sento, biografia e carriera. Il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco è ospite oggi 9 gennaio del programma Domenica In. il programma condotto da Mara Venier è in onda su Rai1 dalle 14.

Dove e quando è nato, età, biografia di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco è nato a Roma il 23 giugno del 1977. Ha 44 anni. Si laurea in Scienze Giuridiche all’Università di Pisa. Fa il suo esordio come giornalista nel 1995, non ancora maggiorenne, su TMC con il programma TMC giovani-vecchi. Nella stagione 1995-1996 conduce il programma Generazione X. Passato alle reti RAI, conduce vari programmi tra cui La cantina nel 1997 e Maglioni marroni nel 1999.

Alessio Orsingher, dove vive, Instagram, vita privata di Pierluigi Diaco

Il conduttore, nel 2017, si è unito civilmente con Alessio Orsingher, giornalista di Tagadà di LA7. Durante un’intervista a Non Disturbare, programma di Rai1 condotto da Paola Perego, Diaco ha raccontato che lui e il marito hanno il desiderio di adottare un bambino. Il giornalista abita insieme al marito a Roma. Profilo Instagram: pierdiaco.

La carriera di Pierluigi Diaco

Dal 2003 al 2005 ha condotto su Sky TG24 il programma di approfondimento C’è Diaco. E’ tra gli speaker di RTL 102.5, conduttore per Canale Italia e nel 2008 è opinionista a Scalo 76 su Rai2. Da marzo al maggio del 2011 affianca Maurizio Costanzo su Rai2 in Maurizio Costanzo Talk e dal 2011 al 2013 Diaco è opinionista fisso a Così è la vita, il segmento di Domenica In condotto da Lorella Cuccarini. Nel 2015 partecipa come concorrente della decima edizione del reality show L’isola dei famosi e a Caduta Libera.

Collabora ancora con Maurizio Costanzo in qualità di autore del Maurizio Costanzo Show e dal 2016 al 2021 presenta, su RTL 102.5, il contenitore di attualità del mattino NonStopNews. Nel 2019 conduce con le attrici Valeria Graci e Sandra Milo il nuovo format del pomeriggio di Rai1 Io e te. Nel 2021, dopo 18 anni, lascia RTL 102.5 per passare a Rai Radio 2, dove conduce la versione radiofonica di Ti sento.

