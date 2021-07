Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle. Il ballerino, nel cast dal 2005, era uno dei volti storici del programma di Milly Carlucci. Ha vinto cinque edizioni. Su Instagram Todaro ha comunicato il desiderio di ricercare nuovi stimoli e cimentarsi con nuove esperienze.

Raimondo Todaro dice addio a Ballando con le Stelle

Il ballerino ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha annunciato di aver preso la decisione di lasciare Ballando con le Stelle. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”.

Il futuro di Raimondo Todaro ad Amici?

Raimondo Todaro ha vinto ben cinque edizioni di Ballando con le Stelle: la seconda edizione (2005), in coppia di Cristina Chiabotto; la terza (2006) con Fiona May; la sesta (2010) con Veronica Olivier; la nona (2013) con Elisa Di Francisca e la decima (2014) con Giusy Versace. Nei mesi scorsi, Raimondo Todaro ha partecipato ad una puntata di Amici in qualità di giudice esterno, esprimendosi sul conto dei ballerini in gara. Forse i “nuovi stimoli” di cui parla arriveranno proprio dal programma di Maria De Filippi?