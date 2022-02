Roberto Saviano chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, Sanremo, Gomorra, biografia e carriera. Roberto Saviano è ospite questa sera 3 febbraio del Festival di Sanremo. Il Festival è in onda su Rai1 dalle 20:50.

Roberto Saviano è nato a Napoli il 22 settembre del 1979. Ha 42 anni. Nasce nel quartiere di Secondigliano, figlio di Luigi Saviano, un medico originario di Frattamaggiore e di Maria Rosaria Ghiara, nata a Trento da genitori liguri di origine ebraica sefardita. Consegue la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Armando Diaz” di Caserta e successivamente si laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Comincia la sua carriera giornalistica nel 2002 scrivendo per riviste e quotidiani tra cui: Pulp, Diario, Sud, Il Manifesto e per l’osservatorio sulla camorra del Corriere del Mezzogiorno. Due anni dopo, nel 2004, si trasferisce a Napoli per poter osservare più da vicino i fenomeni criminali in città. I suoi articoli sulla camorra spingono l’autorità giudiziaria a sentirlo, nei primi mesi del 2005, in merito al crimine organizzato.

Per quanto riguarda lavita privata, Saviano ha una compagna che in arte si chiama Meg ed è ex componente del famoso gruppo musicale 99 Posse. Il suo vero nome è Maria Di Donna e anche lei, come Saviano, è nata a Napoli, ma nel 1972. Di loro non si conosce più nulla e non sappiamo se la coppia abbia dei figli oppure no. Profilo Instagram: robertosaviano_official.

La carriera di Roberto Saviano

Saviano è autore di quattro romanzi. Il primo, Gomorra, gli garantì il successo internazionale sia come scrittore che come sceneggiatore dell’omonima serie Sky. Successivamente pubblica ZeroZeroZero, inchiesta sul narcotraffico, da cui è stata tratta un’altra omonima serie Sky, La paranza dei bambini e Bacio Feroce. Saviano è anche autore di cinque saggi, due racconti e ha prestato la voce all’audiolibro di Se questo è un uomo, il celebre romanzo di Primo Levi. A ottobre 2021 è uscita la sua prima graphic novel dal titolo Sono ancora vivo.

Nel 2006 pubblica Gomorra. È autore insieme a Mario Gelardi dello spettacolo teatrale omonimo ed è sceneggiatore del film tratto dal suo romanzo. Dalle prime minacce di morte del 2006 da parte dei cartelli camorristici del clan dei casalesi, di cui denunciò l’operato nel suo esposto e nella piazza di Casal di Principe durante una manifestazione per la legalità, è sottoposto ad un severo protocollo di protezione che dal 13 ottobre 2006 prevede che viva sotto scorta. Per le proprie posizioni è stato destinatario di appelli alle istituzioni da parte di scrittori e altri personaggi della cultura.

