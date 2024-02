Russell Crowe, uno degli attori più celebri e apprezzati del panorama cinematografico mondiale, si prepara a fare il suo ingresso sul palco di Sanremo 2024 come ospite speciale. L’annuncio, fatto dal presentatore Amadeus durante una puntata di Viva Rai2!, ha scatenato l’entusiasmo dei fan. Ma chi è Russell Crowe e cosa ha portato questo attore neozelandese a diventare una leggenda di Hollywood?

Chi è Russell Crowe, età, dove è nato

Nato a Wellington, in Nuova Zelanda, il 7 aprile 1964, Russell Crowe compirà quest’anno 60 anni. Ha iniziato la sua carriera nelle produzioni neozelandesi, partecipando a serie televisive e soap opera. Nel 1995 recita al fianco di Sharon Stone, Gene Hackman e Leonardo DiCaprio nel film Pronti a morire. Il film si rivela un flop e ne seguono diversi per Russell Crowe fino al 1997, quando interpreta l’agente Bud White nel film L.A. Confidential, ruolo che lo consacra a Hollywood

La svolta decisiva nella carriera di Crowe è arrivata con Insider – Dietro la verità nel 1999, che gli ha conferito la sua prima nomination agli Oscar come miglior attore protagonista nel 2000. Il trionfo arriva con Il Gladiatore nel 2000, un film epico che gli frutta l’Oscar come miglior attore protagonista nel 2001. Russell Crowe vive a Hollywood, Los Angeles. Ha una tenuta nei pressi di Coff’s Harbour in Nuova Zelanda. Il suo patrimonio stimato è di 185 milioni di dollari.

Successi cinematografici di Russell Crowe

La carriera di Russell Crowe è costellata da successi cinematografici, tra cui:

A Beautiful Mind (2001), che gli vale la terza nomination agli Oscar come miglior attore protagonista nel 2002.

Master & Commander – Sfida ai confini del mare (2003).

Cinderella Man – Una ragione per lottare (2005).

Un’ottima annata – A Good Year (2006).

American Gangster (2007).

Les Misérables (2012).

Noah (2014).

The Nice Guys (2016).

La mummia (2017).

L’esorcista del Papa (2023).

L’ultimo film in cui ha recitato, Kraven – Il cacciatore, è del 2024.

La vita privata di Russell Crowe

Nel 2000 Russell Crowe si lega sentimentalmente all’attrice Meg Ryan. La relazione dura solo pochi mesi. Secondo alcuni gossip ha poi avuto una relazione, mai confermata, con l’attrice Nicole Kidman. Nel 2003 l’attore neozelandese si sposa con la cantante Danielle Spencer. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Charles Spencer Crowe, nato nel 2003, e Tennyson Spencer Crowe, nato nel 2006. Si separano nel 2012 e divorziano nel 2018.

Dopo il divorzio, secondo alcuni gossip l’attore si sarebbe legato a Terri Irwin, vedova del cacciatore di coccodrilli Steve Irwin. Nulla, però, viene confermato. In alcune foto Russell Crowe appare in compagnia dell’attrice Britney Theriot, 30 anni più giovane. Secondo la stampa australiana l’attore si sarebbe messo a dieta e avrebbe incominciato a fare sport per perdere peso e per legarsi all’attrice. Russell Crowe non è nuovo alle controversie. Nel 2005, è stato arrestato a New York con l’accusa di aggressione per aver colpito un dipendente dell’albergo con un telefono.

Russell Crowe a Sanremo 2024: un Evento da non Perdere

Russell Crowe sarà ospite a Sanremo 2024 per una serata speciale, suonando il suo blues amato in tutto il mondo. L’attore, che ha rivelato di avere origini italiane, di Ascoli Piceno, promette uno spettacolo indimenticabile. Dopo aver concluso le riprese di un film in Australia il 6 febbraio, Crowe si esibirà sul palco di Sanremo l’8 febbraio in una performance che si preannuncia emozionante e appassionante.