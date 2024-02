Sabrina Ferilli chi è, età, dove e quando è nata, figli, marito, vita privata, dove vive, Instagram, biografia e carriera

Sabrina Ferilli è senza dubbio uno dei volti televisivi e cinematografici più apprezzati dal pubblico italiano. Capace di spaziare dal cinema alla televisione, con incursioni da conduttrice, la Ferilli si è costruita una carriera di successo ricca di riconoscimenti. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli è nata a Roma il 28 giugno del 1964. Ha 59 anni. E’ alta 170 cm. Figlia di Giuliano, dirigente del Partito Comunista Italiano e Ida Fatigati, casalinga, la Ferilli è cresciuta a Fiano Romano, in provincia di Roma. Ha frequentato il liceo classico Orazio di Roma. Dopo aver tentato senza successo di entrare al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, inizia la carriera di attrice cinematografica in parti secondarie, come in Caramelle da uno sconosciuto di Franco Ferrini, e piccoli ruoli in film di secondo piano alla fine degli anni ottanta.

Marito, figli, Instagram, dove vive, curiosità e vita privata

Nel 2003 l’attrice ha sposato Andrea Perone, ma il matrimonio è durato solo 2 anni a causa di un tradimento di lui. L’attrice inizia poi una relazione con il dirigente Flavio Cattaneo. Nel 2011 la coppia si è sposata in gran segreto a Parigi, in Comune, con nessun invitato.

La Ferilli non ha figli e durante un’intervista a La Stampa ha dichiarato: “Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”. L’attrice vive a Roma. Profilo Instagram: sabriferilli.

L’attrice è una tifosa sfegatata della Roma, ma da piccola tifava Lazio. Famoso è stato il suo “spogliarello” dopo che i giallorossi vinsero lo scudetto nel 2001. Ha partecipato in qualità di giurata ad Amici di Maria De Filippi, dal 2013 al 2016. Dal 2019 è giudice popolare di Tu si que vales.

La carriera di Sabrina Ferilli

Nel corso della sua carriera l’attrice si è divisa tra cinema, teatro e televisione e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. Nel 2013 è stata una degli interpreti principali del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar al miglior film in lingua straniera.

