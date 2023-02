Il messaggio del presidente ucraino Zelensky sarà letto questa sera da Amadeus, durante la serata finale del festival di Sanremo, a termine della gara dei Big, intorno all’1.15.

Amadeus leggerà il messaggio di Zelensky all’una

Lo conferma Amadeus. Dopo l’esibizione dei ‘top five’, cioè dei primi cinque in classifica, ci sarà l’esibizione del gruppo ucraino Antytila.

Fuortes: “Su intervento Zelensky nessuna censura”

“Le polemiche sono connaturate al festival”, ma sulla vicenda dell’intervento del presidente ucraino Zelensky “sono state particolari: si è parlato di censura, condizionamenti, condizionamenti sul testo: è tutto assolutamente non fondato”.

Lo dice Carlo Fuortes, ad della Rai, in sala stampa a Sanremo, accanto all’ambasciatore d’Ucraina in Italia Melnyk. “Abbiamo pensato fosse importante ristabilire la verità dei fatti”, aggiunge Fuortes.

L’ambasciatore ucraino: “In guerra la cultura non può star fuori dalla politica”

“La cultura non può stare fuori dalla politica in tempo di guerra. E’ una piattaforma in cui possono essere sollevati temi sociali, politici, a volte dolorosi. Ne è testimonianza anche il festival di Sanremo, che ha sollevato diverse questioni importanti”. Lo ha detto l’ambasciatore dell’Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk.