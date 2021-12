Sarah Ferguson, chi è, dove e quando è nata, età, marito, figli, vita privata, il rapporto con la principessa Diana

Sarah Ferguson, duchessa di York, è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai Uno. Ma chi è Sarah Ferguson? Che cosa sappiamo di lei, della sua vita e dei suoi legami con la famiglia reale britannica?

Dove e quando è nata, età: la biografia di Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, vero nome Sarah Margaret Ferguson, nota anche con il soprannome Fergie, è nata a Londra il 15 ottobre del 1959. Ha dunque 62 anni.

Fergie è la ex moglie di Andrea, duca di York, terzogenito della Regina Elisabetta II e del principe Filippo. E’ dunque anche ex cognata della principessa Diana e del principe Carlo.

Marito, figli: la vita privata di Sarah Ferguson

È stata membro ufficiale della famiglia reale britannica dal 1986 al 1996, avendo sposato Andrea il 23 luglio 1986 nell’Abbazia di Westminster, divenendo duchessa di York. Si separò dal marito nel gennaio 1992 e divorziò nel maggio 1996.

Mantiene il privilegio del titolo ducale ma senza il trattamento di Altezza Reale, rimanendo quindi un membro minore della famiglia reale.

Da Andrea, Sarah ha avuto due figlie, Beatrice Elizabeth Mary, nata l’8 agosto del 1988, ed Eugenia Victoria Helena, nata il 23 marzo del 1990.

Sarah Ferguson: il lavoro

All’età di 18 anni, dopo aver terminato un corso da segretaria, Fergie trovò lavoro in una società di pubbliche relazioni di Londra. In seguito lavorò in una galleria d’arte e infine in una rinomata compagnia pubblicitaria.

Sarah Ferguson e la principessa Diana

Riguardo al proprio rapporto con la principessa Diana, la duchessa di York ha affermato nel corso di una partecipazione a Porta a Porta: “Non credo che Diana fosse cambiata. Era una donna coraggiosa, forte e una straordinaria mamma. Proprio oggi mi ricordavo quando mi diede una stoffa turchese straordinaria in modo che mi potessi fare un abito per il suo matrimonio. Era così: gentile e premurosa. Oggi sarebbe orgogliosa dei sui figli e dei suoi nipoti”.