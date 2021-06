Stefania Sandrelli chi è, età, altezza, figli, Nicky Pende, Gino Paoli, malattia della figlia, patrimonio, dove vive. La Sandrelli è una delle attrici italiane iconiche di varie epoche. Della sua vita privata si sanno molte cose (per esempio la celebre relazione con Gino Paoli). Ma ci sono altre cose che forse non tutti sanno.

Dove e quando è nata, quanti anni ha, età, altezza, fratello morto: la biografia di Stefania Sandrelli

Stefania Sandrelli è nata a Viareggio il 5 giugno 1946. Ha dunque appena compiuto 75 anni. E’ del segno zodiacale dei Gemelli. La sua altezza è di circa 1,67 metri.

La Sandrelli nasce in una famiglia di ceto medio di Viareggio. E’ figlia di Florida e di Otello Sandrelli (perito agrario, morto quando lei aveva appena 8 anni). Aveva anche un fratello, Sergio (morto nel 2013), di sette anni più anziano, il quale intraprenderà con buoni risultati la carriera di musicista.

Gino Paoli, marito Nicky Pende, figli Amanda e Vito: la vita privata di Stefania Sandrelli

Quando ha solo 16 anni, Stefania Sandrelli inizia una relazione con Gino Paoli, che era già sposato. Nel 1964 nasce la loro figlia Amanda, che si chiama Sandrelli come la madre. La storia tra Sandrelli e Paoli suscita molto scandalo in un Paese ancora bigotto.

Ma Stefania ha avuto anche un marito. Nel 1972 sposa il ricco imprenditore romano Nicky Pende, con cui ha il secondo figlio Vito Pende (nato nel 1974). I due si separano nel 1976.

La malattia della figlia Amanda Sandrelli

Stefania Sandrelli ha vissuto indirettamente il dramma della malattia della figlia. Amanda Sandrelli ha avuto un cancro al seno ma non lo ha detto subito alla madre. In quel periodo Amanda ha avuto al suo fianco l’ex marito Blas Roca-Rey e il fratello Vito Pende, che è medico: “Con loro mi sono confidata subito. A mia madre invece all’inizio non l’ho raccontato… A lei e a mio padre ho preferito dirlo quando ho avuto chiaro quello che mi attendeva. A quel punto, mi è stata vicina come nessun’altro”.

Patrimonio di Stefania Sandrelli e dove vive

Alcuni dicono che la Sandrelli abbia un patrimonio di tutto rispetto. Voci che cozzano con quanto da lei stesso dichiarato: l’attrice l’anno scorso ha detto di avere pochi risparmi da parte. E di aver addirittura imparato a rammendare le tute che utilizza in casa.

A proposito, non si sa dove vive la Sandrelli. E’ sempre riuscita a mantenere il massimo riserbo su questo aspetto della propria vita privata.

Stefania Sandrelli e il tradimento di Gino Paoli

Qualche tempo fa, a Oggi è un altro giorno, l’attrice aveva confessato di aver tradito Gino Paoli:

“Mi piaceva tutto, sia fuori che dentro, era proprio bellino come si dice in Toscana, tutto carino vestito e svestito. Quando l’ho conosciuto io ero fidanzata, non ho detto niente all’altro, ho fatto i cavoli miei. Gli ho spaccato casa quando ci siamo lasciati? Già prima. Gli ho trovato la sabbia nel letto che non era la mia e gli ho distrutto casa e lui zitto si è fatto rompere tutto. Poi l’ho perdonato, ma gli ho detto che avevo un ticket. Comunque lui ha sempre negato. Poi l’ho tradito anche io e gliel’ho confessato e lui ha reagito male, tant’è…”.

Stefania Sandrelli e Massimo Troisi

Stefania Sandrelli ha raccontato tempo fa un aneddoto relativo al film Non ci resta che piangere: “Sul set c’era un clima speciale con loro. Io ero innamorata di Massimo Troisi“. Poi racconta: “Troisi venne a proporre a mia madre un film. Io lo vedevo in tv e dissi a mia madre di incontrarlo. Feci da traduttore simultaneo, mia madre non capiva il napoletano”.

Stefania Sandrelli e la violenza al mare a Ostia

La Sandrelli ha anche raccontato l’episodio di una violenza subita a Ostia: “Era il fidanzato di una mia carissima amica. Dopo una giornata al mare con gli amici, a Ostia, mi ritrovai inaspettatamente sola con lui. Capii che voleva fare l’amore con me. Io veramente non ero preparata, ero incredula? dissi di no e presi un sacco di botte. Era il fidanzato di una mia amica, non ci avevo nemmeno mai pensato a denunciarlo. Questo ora mi pesa sulla coscienza”.