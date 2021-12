Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi, venerdì 10 dicembre. Nella puntata di ieri, giovedì 9 dicembre, è stata mostrata l’esterna del tronista Matteo Ranieri con Federica, una ragazza che sembra averlo colpito sin da subito.

Uomini e Donne, puntata 10 dicembre: le considerazioni di Matteo su Federica

Nella puntata di oggi scopriremo le considerazioni del tronista sulla loro uscita e scopriremo anche se Matteo continuerà ad uscire con lei. Per quanto riguarda invece il trono Over, Maria De Filippi potrebbe chiamare al centro dello studio Isabella Ricci che ci aggiornerà su Fabio. Non manca infatti molto all’incontro, tra i due, fuori dall0 studio.

Uomini e Donne, cosa accadrà nella puntata di oggi?

Nella puntata di giovedìArmando Incarnato ha avuto una lite al centro dello studio. Oggi si potrebbe tornare a parlare di Biagio tanto criticato dagli opinionisti, ed anche con molta probabilità di Alessandro e Pinuccia. I due continuano a frequentarsi anche fuori dallo studio. Il cavaliere non sembra però ancora pronto a fare quel passo in più, a differenza della dama che si dice molto presa. Infine sappiamo che Gemma Galgani colpita dal Covid nei giorni scorsi, tornerà in studio nella prossima settimana.