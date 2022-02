Uomini e Donne, le anticipazioni di mercoledì 23 febbraio. Nella puntata di oggi una protagonista non potrà accedere allo studio televisivo e resterà dietro la tenda. Si tratta di Federica Aversano che ha deciso di tornare da Matteo Ranieri, il tronista rimasto senza corteggiatrici.

Denise Mingiano, l’altra che lo aveva corteggiato ha invece deciso di abbandonare definitivamente Uomini e Donne ed ha attaccato Maria De Filippi e la produzione.

Federica Aversano è invece tornata trovando però una certa freddezza da parte del tronista. Tuttavia oggi non potrà entrare in studio dato che ha accusato dei sintomi legati alla febbre. La corteggiatrice è comunque negativa ma per precauzione non potrà tornare ancora in studio.

Diego Tavani ci ripensa: non esce con Ida ma con Gloria

Diego Tavani è noto al pubblico di Uomini e Donne per la sua frequentazione con Ida Platano. Il Cavaliere, dopo aver accettato d’uscire con la Dama, dopo qualche minuto ci ha ripensato. Adesso, sta frequentando Gloria, una ex fiamma di Armando Incarnato.

I due parleranno della settimana passata insieme. La Dama però non è pienamente contenta del suo Cavaliere. Gloria accuserà Diego di non aver telefonato molto in questi giorni e soprattutto di non averla baciata.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.