Chiara Noschese chi è: dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, il padre Alighiero, Nancy Brilli. L’attrice è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno in onda alle ore 14 su Rai Uno.

Età, dove e quando è nata, il padre Alighiero: la biografia di Chiara Noschese

Chiara Noschese è una regista, attrice e cantante italiana. E’ nata a Milano il 24 settembre del 1968. Ha 53 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia. E’ la figlia del celebre imitatore Alighiero Noschese. Dopo il diploma al Laboratorio di esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti, lavora presto come attrice comica ma anche drammatica.

Marito e figli, la vita privata di Chiara Noschese

Nonostante sia un personaggio pubblico, la Noschese tiene tantissimo alla sua privacy. Per questa ragione non sappiamo se sia impegnata sentimentalmente e se abbia dei figli.

La carriera di Chiara Noschese

Chiara Noschese è in grado di passare dal musical alla prosa, dal cinema alla televisione sperimentando ogni volta nuovi percorsi professionali. Nella commedia musicale, sono da ricordare le sue interpretazioni in Aggiungi un posto a tavola e Alleluja brava gente diretta da Pietro Garinei, Cantando sotto la pioggia, Sette spose per sette fratelli, Le notti di Cabiria (tratto dall’omonimo film di Fellini) diretta da Saverio Marconi e Il pianeta proibito diretta da Patrick Rossi Gastaldi. Nel 2000 è autrice del musical Dance! ispirato alla commedia di William Shakespeare Molto rumore per nulla. Il musical è andato in scena anche al Teatro Sistina di Roma.

Nella prosa i personaggi più significativi li ha interpretati in Due partite scritto e diretto da Cristina Comencini, Mondo Secondo scritto dalla stessa Noschese in collaborazione con Francesca Zanni e Duccio Camerini (che ha curato la regia), La grande truffa e Inferno in diretta con la regia di Luca Barbareschi. Sempre con Barbareschi va in scena nel 2009 con il testo Il caso di Alessandro e Maria, scritto da Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Sempre a teatro debutta alla regia con Affari di cuore con Mariangela D’abbraccio, nella stagione 2012/13.

Chiara Noschese al cinema e in tv

Al cinema recita nel film L’albero delle pere e Questione di cuore di Francesca Archibugi, Condominio di Felice Farina, Le donne non vogliono più di Pino Quartullo, Bruno aspetta in macchina di Duccio Camerini, Io no spik inglish e Le barzellette di Carlo Vanzina.

In televisione partecipa alle fiction Dio vede e provvede (accanto a Angela Finocchiaro e Athina Cenci) e Linda e il brigadiere (accanto a Nino Manfredi e Claudia Koll) e alle trasmissioni Ciao Weekend, Club 92 (accanto a Giancarlo Magalli e Gigi Proietti), Dove osano le quaglie (accanto a Antonello Dose e Marco Presta). Nel 2013 partecipa al varietà di Carlo Conti Tale e quale show.

Il musical Mamma Mia!

Nel 2010 inizia a Milano al Teatro Nazionale la tournée del musical Mamma Mia! in cui interpreta il personaggio di Donna, confermando il suo contratto anche nella stagione successiva al Teatro Brancaccio di Roma.

Manola con Nancy Brilli

Attualmente, Chiara è a teatro con Nancy Brilli con Manola (qui le date). Lo spettacolo, scrive teatro.it, racconta di “due sorelle gemelle in contrasto tra loro, come due pianeti opposti nello stesso emisfero emotivo (…). In realtà la Manola del titolo, perennemente invocata dalle due sorelle, interlocutore mitico e invisibile, non è altro che la quarta parete teatrale sfondata dal fiume di parole che Anemone e Ortensia (il nome delle due protagoniste ndr) rivolgono alla loro squinternata coscienza attraverso un girotondo di specchi, evocazioni, malintesi, rivalse canzonatorie”.