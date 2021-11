Le anticipazioni della puntata di venerdì 12 novembre di Uomini e Donne. Dopo l’emozionante momento dedicato ad Andrea Nicole e alla sua esterna con Ciprian a cui ha raccontato una parte dolorosa della sua vita, nell’ultimo appuntamento settimanale potrebbe esserci Gemma Galgani.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 12 novembre: ultime news su Gemma e Costabile

Il cavaliere della Dama, Costabile, ha deciso di mettere fine alla loro frequentazione perché stufo delle attenzioni richieste della donna. L’annuncio del cavaliere ha spiazzato Gemma che nella nuova puntata forse proverà a riconquistarlo. Ma si teme anche il parere di Tina Cipollari, di certo non la miglior alleata della dama. Potrebbe esserci spazio sempre nel Trono Over, per Diego Tavani e Ida Platano, la cui conoscenza continua a gonfie vele. Secondo le ultime anticipazioni, potrebbe essere dietro l’angolo una crisi tra i due. Solo oggi si saprà di più su come andrà avanti.

Uomini e Donne 12 novembre: esterne di Andrea Nicole e Roberta?

Infine Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti potrebbero essere arrivate al capolinea del loro percorso. Avendo entrambe solo due corteggiatori, forse saranno chiamate da Maria De Filippi per accomodarsi al centro dello studio e rivivere nuove esterne con i rispettivi corteggiatori. Infine si potrebbe tornare su Diego e Ida, che ormai sembrano sempre più complici e vicini, tra baci passionali e sorprese. Come sta procedendo la loro frequentazione?