Uomini e Donne, anticipazioni puntata 4 marzo: Gemma Galgani e Ida Platano protagoniste dell’ultimo appuntamento settimanale. Cosa accadrà nell’ultima puntata settimanale del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Andiamo a scoprirlo con le anticipazioni.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 4 marzo

Le anticipazioni della puntata di oggi, 4 marzo, di Uomini e Donne. Gemma Galgani sarà la protagonista dell’ultima puntata settimanale del programma di Maria De Filippi. La dama di Torino è attualmente senza pretendenti. Nella scorsa puntata, attraverso un filmato in cui ha svelato come trascorrerebbe una giornata con il suo ipotetico fidanzato, ha mostrato sia la parte sportiva che quella romantica e sensuale lanciando un invito ai suoi pretendenti. Per Gemma Galgani saranno arrivate telefonate di possibili pretendenti?

Ida Platano e Alessandro, addio a Uomini e Donne?

Nel corso della puntata di oggi, potrebbero essere nuovamente al centro della puntata anche Ida Platano e Alessandro. Nella puntata di ieri, Ida, dopo aver concesso l’esclusiva al cavaliere, non vedendolo convinto, ha deciso di fare un passo indietro lasciando in lacrime lo studio. Alessandro però l’ha seguita. Cosa sarà successo dietro le quinte?

Infine potrebbe esserci spazio anche per altri protagonisti del trono over come Sara che sta conoscendo Gianluca e Armando Incarnato che aveva cominciato una frequentazione con una ragazza arrivata in trasmissione solo per conoscerlo.