Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi giovedì 13 gennaio: le novità per Gemma Galgani (Foto d’archivio Ansa)

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi giovedì 13 gennaio 2022. La protagonista odierna dovrebbe essere Gemma Galgani. La dama torinese ha delle novità, a partire dal cambio di cavaliere con cui uscire.

Uomini e Donne, anticipazioni oggi giovedì 13 gennaio 2022: Gemma Galgani

Gemma Galgani, dopo la brutta esperienza da positiva al Covid, aveva ritrovato entusiasmo dopo aver conosciuto Leonardo Bozzetti. Ma con lui è finita male: qualcuno le ha segnalato che l’uomo non sarebbe interessato a lei, ma vorrebbe solo usarla per farsi conoscere. Possibile, a questo punto, che Gemma decida di uscire con qualcun altro. L’indiziato numero uno, per questa puntata del 13 gennaio, è Stefano.

Uomini e Donne: Luca Salatino nel ruolo di tronista

Luca Salatino, dopo essere stato scartato da Roberta Giusti, che gli ha preferito Samuele, ora ha cambiato ruolo. Da corteggiatore a tronista. E, dopo una prima fase di fisiologico impaccio, sta cominciando a prendere confidenza con la sua nuova posizione.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.