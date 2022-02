Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi lunedì 14 febbraio: super lite tra Biagio e Armando

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi lunedì 14 febbraio 2022. Sarà forse, finalmente, il giorno della super lite tra Biagio Di Maro e Armando Incarnato.

Che tra Biagio e Armando non corra buon sangue è cosa nota. I due non perdono occasione per punzecchiarsi. Anche stavolta sembrano più cercare il pretesto che altro. Infatti Biagio chiederà a Maria De Filippi di mandare in onda la canzone di un neomelodico per ballare con una dama. E Biagio lo accuserà subito di essere stato pagato per fare pubblicità all’artista in questione. I toni della discussione si faranno sempre più accesi finché (in linea con il carattere fumantino di entrambi) si arriverà a sfiorare la rissa.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.