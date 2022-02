Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi venerdì 11 febbraio: da Gemma Galgani a Biagio e Armando

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi venerdì 11 febbraio 2022. Una protagonista habituè come Gemma Galgani sarà ancora una volta al centro dello studio. Probabile una lite tra Biagio e Armando.

Uomini e Donne anticipazioni venerdì 11 febbraio 2022: ancora Gemma Galgani

Sempre Gemma, ancora fortissimamente Gemma. La dama torinese non riesce a trovare l’amore e i telespettatori della trasmissione della De Filippi vivono con trasporto le sue vicissitudini. Sembra esserci una maledizione su di lei, e anche questa nuova conoscenza con un cavaliere potrebbe chiudersi in anticipo.

Uomini e Donne 11 febbraio: Biagio Di Maro contro Armando Incarnato

In studio dovrebbe andare in onda anche una lite tra Biagio Di Maro e Armando Incarnato. Tra i due, è noto, non scorre esattamente buon sangue. Eppure Biagio, fermato da un fan all’esterno, ha detto di essere amico di Armando. Per questo il secondo si scaglierà contro di lui, scatenando una lite furibonda che sarà sedata a fatica.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.