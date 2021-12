Le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 2 dicembre, di Uomini e Donne vedono protagonisti Ida Platano e Diego Tavani, che potrebbero tornare a scontrarsi in studio dopo la rottura della loro relazione.

Uomini e Donne, le anticipazioni del 2 dicembre: nuove discussioni tra Diego e Ida

A parlare di una nuova discussione tra Ida e Diego sono le anticipazioni di Uomini e Donne di Uomini e donne classico e over. Una possibile discussione dovuta alla decisine di Diego di non lasciare la trasmissione con Ida.

La lite tra Tina Cipollari e Armando Incarnato

E dopo il duro faccia a faccia tra Tina Cipollari e Armando Incarnato, tornerà protagonista anche Gemma Galgani, seppure solo in collegamento da casa per via del Covid.

Uomini e Donne, 2 dicembre: Andrea Nicole tra Alessandro e Ciprian

Quella di giovedì 2 dicembre è una delle ultime puntate per Andrea Nicole. La tronista in questi giorni sarà la protagonista del dating show di Maria De Filippi con la messa in onda delle ultime esterne con Alessandro e Ciprian.

Proprio con Ciprian sembra tornato il sereno. Il corteggiatore è tornato in studio dopo essere stato raggiunto proprio da Nicole e ha ribadito di essere interessato a lei.

Lo stesso Alessandro ha ammesso di provare sentimenti importanti nei confronti di Nicole. Forse già oggi si potrebbe capire che cosa (e chi) sceglierà Nicole.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.