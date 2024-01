Se la voglia di staccare la spina e immergersi in un weekend di puro benessere vi chiama, allora siete nel posto giusto. Vediamo la classifica delle migliori terme in Italia secondo Tripadvisor, luoghi incantati immersi nella natura che offrono un’esperienza rigenerante per corpo e mente.

Giardini Poseidon, Ischia, primi in classifica

Sull’incantevole Isola di Ischia, i Giardini Poseidon si ergono come un’autentica oasi termale e hanno conquistato il primo posto della classifica di Tripadvisor. Questo parco termale, annoverato tra le migliori terme in Italia secondo Tripadvisor, vanta ben 20 piscine affacciate sulla suggestiva Baia di Citara. Un luogo da sogno per godere dei benefici delle acque termali e sperimentare trattamenti olistici che regalano relax e nuova energia a corpo e mente.

Parco Termale del Garda

Nel suggestivo Parco Termale del Garda, la natura e il benessere si fondono in un connubio armonioso. Le sue acque benefiche, circondate da paesaggi mozzafiato, offrono un’esperienza rigenerante. Un luogo ideale per immergersi nelle proprietà benefiche delle terme e godere di momenti di assoluto relax.

Terme di Saturnia, una gemma toscana

Il Parco Termale di Saturnia, in Toscana, è una gemma tra le terme italiane e una meta imperdibile per chi cerca il massimo relax. Le sue piscine naturali scavate nella roccia, collegate da piccole cascate, non solo regalano benessere ma offrono uno spettacolo naturale da ammirare. Questa location è perfetta per un weekend da sogno, offrendo sia una struttura di altissimo livello che la possibilità di godersi le terme libere.

QC Terme di San Pellegrino

Le QC Terme di San Pellegrino, in Lombardia, sono una meraviglia architettonica in stile Liberty. Con atmosfere che riportano alla Belle Époque, questo luogo è un’eccellenza del benessere e una destinazione turistica nota fin dagli ultimi anni dell’Ottocento. Rinomate per le acque termali, offrono un’esperienza unica che conquisterà ogni vostro senso.

Fonte delle Ninfe Nitrodi

Nell’incantevole Ischia, la Fonte delle Ninfe Nitrodi è una tappa imperdibile per gli amanti del benessere. Le sue acque termali, ricche di proprietà benefiche, regalano un’esperienza rigenerante. Il luogo ideale per rilassarsi e lasciarsi avvolgere dall’atmosfera unica di questo angolo di paradiso.

Terme di Sassetta

Le Terme di Sassetta, immerse nella bellezza della Toscana, offrono un’esperienza di benessere immersa nella natura. Le proprietà curative delle acque termali e l’atmosfera rilassante rendono questo luogo una destinazione perfetta per chi cerca una fuga dallo stress quotidiano. Un rifugio di tranquillità da scoprire.