Birra gratis agli over 21 che si vaccinano. L’iniziativa a Philadelhia utile a raggiungere il 70% della popolazione.

Una birra gratis agli over 21 se la nazione raggiungerà l’obiettivo indicato dal presidente Joe Biden di far vaccinare il 70% degli americani con almeno una dose entro il 4 luglio. Anheuser-Busch, il birrificio nazionale Usa che produce Budweiser ha aderito con entusiasmo all’iniziativa, promuovendola con un video visibile in fondo all’articolo.

Usa, vaccini consegnati anche dai droni

E sempre per velocizzare la campagna vaccinale, sempre negli Usa da questo mese verranno consegnati i vaccini anti-covid a bordo di droni. Si tratterà di ‘voli’ sperimentali con l’obiettivo di raggiungere gli angoli più sperduti del paese. Località in cui i cittadini hanno difficoltà a recarsi da medici o in ospedali. Tra questi figurano ad esempio i lavoratori nelle piattaforme petrolifere nel golfo del Messico.

Le prime consegne ‘dall’alto’ di vaccini verranno attuate dalla azienda di droni Draganfly, in collaborazione con la Coldchain Technology Services,: i suoi droni porteranno le fialette immunizzanti in Texas.

La Coldchain ha già messo a punto contenitori termici a forma di cubi di circa 30 cm, le scatole a temperatura controllata possono contenere tra le 600-1.500 fiale a seconda di come vengono immagazzinate dai produttori. I cubi sono stati costruiti per mantenere bassissime temperature. In questo modo si conserveranno con sicurezza per 48 ore i vaccini delle Pfizer e per 72 ore quelli della Moderna.

La seconda azienda autorizzata ad utilizzare droni per i trasporto di materiale medico è la Volansi di San Francisco. L’azienda ha già trasportato medicinali della Merck in North Carolina in dallo scorso ottobre. Ora sperimenterà il trasporto di vaccini. “I nostri contenitori – ha però detto di recente l’amministratore , Hannan Parvizian – sono disegnati anche per trasportare i vaccini anti-covid” (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).