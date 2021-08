Maneskin e Iggy Pop insieme in un VIDEO Instagram. Collaborazione in vista?

I Maneskin e Iggy Pop insieme in un video postato su Instagram dalla band romana. Collaborazione in vista tra l’Iguana e i vincitori di Sanremo e dell’Eurovision? Il video dura pochi secondi ed ha già mandato in visibilio i fan sparsi per il mondo.

I Maneskin e la videochiamata con Iggy Pop

I Maneskin hanno pubblicato un pezzo di quella che sembra una videochiamata con Iggy Pop. Nella clip, il leader degli Stooges li saluta con un italianissimo “ciao ciao” e con il classico gesto delle corna.

Quello che fa sognare i fan per una possibile collaborazione futura è la descrizione del post su cui spunta questa frase: “Keep an eye oh this. Soon Iggy Pop”, ossia “Tenetelo d’occhio. Presto Iggy Pop”.

Maneskin insieme a Iggy? Manca l’annuncio ufficiale

Che tra la band e il cantante ci possa essere una collaborazione in vista per il momento è solo una supposizione dato che manca l’annuncio ufficiale.

I fan hanno però notato un altro particolare che fa ben sperare. In tempi non sospetti, Damiano ha postato sui social uno scatto in cui appare accanto ad una locandina di un concerto di Iggy Pop che si è tenuto diversi anni fa a Roma (fonte: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).