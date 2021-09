Roma, esplosione e incendio in via Atteone a Torre Angela: crolla parte di una palazzina FOTO ANSA

Esplosione e incendio in una palazzina in via Atteone, in zona Torre Angela, alla periferia di Roma: sul posto carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. Dalle prime informazioni sembra che l’esplosione si sia verificata in un appartamento all’ultimo piano probabilmente per una fuga di gas.

L’incendio e l’esplosione della palazzina a Torre Angela

A causa dell’esplosione si è verificato il crollo di una parte del solaio della casa. Al momento, secondo quanto si è appreso, tre persone risulterebbero ferite. Il proprietario dell’appartamento interessato dall’incendio rimasto ustionato e trasportato, cosciente, dal118 al S. Eugenio. Poi due persone contuse, che si trovavano nell’appartamento accanto interessato dall’onda d’urto.

La ricerca dei dispersi

I pompieri hanno evacuato il palazzo portando in salvo alcune persone rimaste illese. In azione anche il 118 per il soccorso degli inquilini mentre la polizia municipale ha chiuso le strade di accesso al luogo dell’esplosione. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia Casilina e della stazione Tor Bella Monaca. Hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.