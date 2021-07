Rozzano, violenta grandinata sfonda tetto centro commerciale Fiordaliso e distrugge vetri auto VIDEO. Il maltempo continua a creare seri problemi in Lombardia. Queste grandinate, forti ed improvvise, stanno causando diversi danni alle vetture e agli edifici locali.

Grandinata da record a Rozzano, vetri auto in frantumi

Vetri delle auto andate in frantumi, ingenti danni alle carrozzerie e tetto del centro commerciale Fiordaliso sfondato per una violenta grandinata a Rozzano. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco per i disagi creati dal forte temporale.

Nubifragi e grandine sia a Milano che in gran parte della Lombardia. L’allerta arancione diramata dalla Protezione civile è scattata alle 14 di oggi, 8 luglio e continuerà fino alle 3 di venerdì 9 luglio, a causa delle violente piogge e del rischio idrogeologico. Il maltempo interesserà il capoluogo e le zone limitrofe. Già nel pomeriggio di ieri il maltempo aveva causato disagi sulle tratte ferroviarie Milano-Varese e Milano-Novara.

Rozzano, grandinata sfonda tetto centro commerciale Fiordaliso

Riportiamo di seguito, il video con la grandinata che ha sfondato il tetto del centro commerciale Fiordaliso. Come detto, la grandinata non si è limitata a questo ma ha anche distrutto vetri e carrozzerie di numerose vetture locali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.