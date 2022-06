E’ stato pubblicato dalla televisione di Stato russa Rt il video dei due ex militari americani andati a combattere come volontari con le forze ucraine. Il canale Telegram ufficiale di Rt ha anche pubblicato un video di Huynh, in cui spiega che lui e Alexander Drueke erano “impegnati in uno scontro con le truppe russe” vicino a Kharkiv (Ucraina orientale).

Tv russa pubblica video dei due ex militari americani: “Mamma sono vivo”

“Mamma, sono vivo”. Inizia così uno dei video rilasciati dalla tv russa. A parlare è l’ex sergente Usa Alexander Drueke. Drueke si rivolge alla madre Lois: “Mamma, voglio solo farti sapere che sono vivo e che spero di tornare a casa al più presto”.

Le parole di Andy Huynh

Nel secondo video mostrato dalla tv del Cremlino compare l’ex marine Andy Huynh. Spiega che lui e Alexander Drueke erano “impegnati in uno scontro con le truppe russe” vicino a Kharkiv (Ucraina orientale). “Le forze russe hanno conquistato le nostre posizioni. Abbiamo dovuto ritirarci”, ha aggiunto raccontando poi di non aver visto le forze di Mosca uccidere indiscriminatamente i civili e di essere stato trattato bene dai russi che lo hanno catturato.

“Le forze russe hanno conquistato le nostre posizioni. Abbiamo dovuto ritirarci”, ha aggiunto Huynh. Dopo essersi nascosti per diverse ore, i due uomini si sono arresi alle forze russe. I due uomini sono stati ripresi anche in altri video diffusi da Rt, dove dicono di essere “contro la guerra”, in un russo esitante. Al momento non è chiaro in quali circostanze i due ex militari abbiano parlato e chi li detenga.