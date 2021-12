Blitz dice

S’avanza una nuova micro (per fortuna) categoria che dir di cittadini è una contraddizione in termini. Sono i vaccinati per finta. Al modico costo medio di qualche centinaio di euro ci si procura una documentazione vaccinale falsa e si va in giro con Green Pass altrettanto falso. Qualcuno li chiama furbi, cercando di dare accezione, […]