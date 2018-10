BARCELLONA – Durante la partita Barcellona-Inter uno spettatore ha filmato Thiago, il figlio di Messi, che disegna il logo della Juve e lo mostra a papà Leo seduto in tribuna. Non si conoscono le motivazioni della scelta del disegno del logo dei bianconeri. Che anche lui abbia un debole per Ronaldo?

Per quanto riguarda quello che si è visto in campo, appare chiaro che l’Inter è uscita dal match beffata. La squadra allenata da Luciano Spalletti ha infatti tenuto bene il campo nel primo tempo ma è andata sotto contro il Barcellona per “colpa” dell’ex Rafinha. L’ex calciatore dell’Inter ha segnato al 31esimo dopo una giocata sublime del neo papà Luis Suarez. Il raddoppio arriverà all’83esimo con Jordi Alba.

Il Barcellona al Camp Nou conferma la sua (quasi) imbattibilità in casa nelle partite di Champions e dimostra di sapercela fare anche senza Leo Messi fermo in tribuna col gsso insieme al piccolo Thiago.

Sconfitta indolore per i nerazzurri che grazie al pareggio per 2-2 tra Psv e Tottenham nella sfida giocata a Eindhoven alle 19, mantengono cinque punti di vantaggio sul Tottenham di Pochettino, alla vigilia di questa Champions dati come secondi favoriti del girone dietro ai blaugrana di Valverde.