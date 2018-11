MANAUS – Due ladri provano a derubare una donna non sapendo che si tratta decisamente della vittima sbagliata. La donna è infatti Sabrina Leite, una lottatrice di 22 anni. Accade a Manaus in Brasile: i due rapinatori hanno tentato di rapinarla mentre erano in moto. Alla Leite è stato chiesto di consegnare il cellulare e la 22enne è riuscita a scppare nascondendosi in casa.

Come racconta O Globo, i due hanno preferito scappare e sono finiti con la loro moto contro una albero. A questo punto è arrivata la vendetta della ragazza che, dopo aver visto l’incidente, ha deciso di precipitarsi verso i due criminali, riuscendo ad immobilizzarne uno con una mossa chiamata “mata leon”. Qualcuno ha immortalato la scena: il rapinatore urla dal dolore mentre si trova a terra con un braccio immobilizzato.

L’uomo impreca e sembra chiedere pietà. La donna però, invece di mollare la presa lo colpisce anche al volto con l’intento di farlo stare zitto. Il filmato termina qui: probabilmete l’uomo è stato arrestato poco dopo. Il complice è invece fuggito ed ora è ricercato.