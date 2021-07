Caccia alle balene nelle Isole Faroe, il mare si colora di rosso. Cacciatori sparano contro il drone della Ong VIDEO

Gli attivisti della Ong Sea Shepherd hanno ripreso con un drone la tradizionale caccia alle balene nelle isole Faroe.

La caccia alle balene, la Grindadráp, per gli abitanti locali è un vero e proprio rituale. Per gli attivisti in difesa degli animali invece è un vero e proprio massacro da contrastare con ogni mezzo.

Caccia alle balene nelle Isole Faroe, il mare si colora di rosso. Ecco il video girato dal drone della Ong Sea Shepherd

Il video, realizzato con un drone dagli attivisti della Ong, mostra il vero e proprio “bagno di sangue” che si compie in mare.

Quest’anno, raccontano i membri del gruppo ambientalista, uno dei partecipanti alla Grindadrap ha preso un’arma da fuoco e ha iniziato a sparare verso il drone. I colpi sono partiti dal mezzo della folla e hanno danneggiato il drone che comunque poco dopo è riuscito ad atterrare a terra.

Caccia alle balene nelle Isole Faroe, il mare si colora di rosso. Il comunicato della Ong

“Questa reazione non ci stupisce – dice in un comunicato Sea Shepered – non è la prima volta che la tensione esplode in questo modo mentre documentiamo questa orgogliosa tradizione locale. Nonostante tutto il nostro lavoro continua, i nostri volontari stanno bene e non ci fermeremo finché non si porrà fine a queste pratiche sanguinarie”.