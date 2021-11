Cagliari, squalo verdesca avvistato a pochi metri dalla riva sulla spiaggia del Poetto VIDEO

Uno squalo verdesca di circa 3-4 metri di lunghezza è stato avvistato e filmato a pochi metri dalla riva sulla spiaggia del Poetto di Cagliari.

L’avvistamento dello squalo

L’esemplare è stato visto lunedì, 29 novembre, da Claudia Cadoni del chiosco Le Palmette: è stata lei con il suo telefonino a realizzare il video.

Dopo essersi avvicinato alla battigia, lo squalo si è allontanato verso il porticciolo di Marina Piccola.

Le parole dell’esperto: “E’ normale che si avvicinino alle coste”

“È normalissimo che si avvicinino alle coste – spiega Andrea Camedda, ricercatore del Cnr-Ias che lavora al Cres, il Centro di recupero del Sinis a Oristano – nel corso dei nostri monitoraggi ne abbiamo avvistati più volte a Olbia e Orosei. Normalmente sono in cerca di cibo, spesso inseguendo qualche banco di pesci. Bisogna sottolineare che non c’è alcun pericolo per l’uomo. È vero che in alcune nazioni si sono registrati attacchi da parte di squali, soprattutto squalo bianco o tigre, ma capita perché scambiano il surfista o il nuotatore per una sua preda naturale, come può essere la foca o il leone marino”. E il ricercatore precisa: “Squali come la verdesca o lo squalo grigio vanno preservati perché sono minacciati dalle attività di pesca dell’uomo”.