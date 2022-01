Catania: donna urla, si spoglia e dal balcone lancia mobili e vasi per strada VIDEO

Una donna, nuda, si affaccia dal balcone e, per motivi ancora ignoti, inizia a buttare giù dal terzo piano vasi, mobili e articoli vari. Tutto è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 12 gennaio, in via Etnea a Catania.

Le urla e il lancio di mobili e vasi: ecco cosa è successo in via Etnea

All’improvviso, come si può vedere dalle immagini, una donna, evidentemente furiosa, si è affacciata nuda dal balcone della propria abitazione e ha iniziato a lanciare giù articoli vari. La lista è ampia: si va dai vasi ai mobili. Qualcuno, notando la scena, ha ripreso tutto.

L’arrivo delle forze dell’ordine

La donna alla fine è stata calmata, o almeno così sembra, dall’arrivo delle forze dell’ordine. Ma cosa sarà successo? Cosa avrà spinto la donna a un gesto del genere? Questo per ora è ancora del tutto ignoto. Vista la reazione però la donna deve aver subito un qualche tipo di delusione sentimentale. Almeno questa è la prima teoria delle cronache locali. Chi avrà spezzato il cuore della donna? Di sicuro in città, almeno per qualche giorno, non si parlerà d’altro. Di sicuro, nei prossimi giorni, qualcuno riuscirà a formulare teorie più articolate sull’accaduto. Insomma: non resta che aspettare le prossime ore.