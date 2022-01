Il canale YouTube Cartoni Morti ha confezionato un cortometraggio con cui spiega come funziona il contagio da Covid. Il video si chiama “TAMPONE o VACCINO? Come funziona il contagio“. L’obiettivo è quello di spiegare in maniera molto semplificata (anche ai più piccoli) cosa rischia chi è vaccinato e cosa rischia chi non è vaccinato.

Cartoni Morti, il video che spiega il contagio Covid

Il video è stato presentato dallo youtuber Andrea Lorenzon, fondatore del canale Cartoni morti. Un canale che su YouTube ha oltre un milione di iscritti. Il cartone animato è stato divulgato anche attraverso Facebook e Instagram. Con un linguaggio diretto e schematico, Lorenzon spiega perché chi è vaccinato ha meno probabilità di contagiarsi, di contagiare, e soprattutto di finire in ospedale.

Per spiegare la questione, Lorenzon fa incontrare tre personaggi: Renzo (non vaccinato), Lucia (vaccinata) e Rodrigo (“ragazzo simpaticissimo e contagiosissimo”). Nel video sono indicate anche le fonti ufficiali dei dati citati.

I dati sui vaccinati e non vaccinati in ospedale

In una settimana la crescita nelle terapie intensive è stata del 18%. I non vaccinati ricoverati in rianimazione sono il 67% del totale. La metà dei non vaccinati prima di finire in ospedale godeva di buona salute e non aveva comorbidità.

Di contro i vaccinati in terapia intensiva sono il 33%. Due su tre sono affetti da altre gravi patologie che potrebbero aver determinato una ridotta efficacia del vaccino e per l’85% dei casi si tratta di persone a cui sono state somministrate due dosi di vaccino da oltre 4 mesi e non hanno ancora ricevuto la terza dose.