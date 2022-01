Supercoppa, Bonucci furioso con un dirigente dell’Inter a fine partita: ecco cosa è successo VIDEO

E’ una furia Leonardo Bonucci alla fine della partita, persa all’ultimo, contro l’Inter. Il difensore della Juventus, che negli ultimi minuti scalpitava per entrare in campo in vista dei rigori, al gol di Sanchez, per motivi ancora ignoti, si è infuriato con il dirigente dell’Inter Cristiano Mozzillo. Nelle immagini si vede il difensore avvinarsi e poi schiaffeggiare il dirigente nerazzurro prima di venir allontanato dai suoi.

“Abbiamo lottato ma non è bastato – le parole di Leonardo Bonucci a fine partita -. Complimenti all’Inter. Sabato c’è un’altra partita e servirà vincere per continuare ad inseguire l’obiettivo”.

Le parole di Allegri

“Una partita vera, un buon test per noi per vedere a che punto eravamo. Il calcio l’ha inventato il Diavolo e a 5 secondi dalla fine abbiamo avuto questa ingenuità. Abbiamo giocato contro la squadra più forte del campionato e avuto diverse occasioni concedendo poco. Una sconfitta che brucia e fa male, deve farci venire rabbia per il prosieguo di campionato, Coppa Italia e Champions. La squadra sta meglio fisicamente e sta crescendo. Sono molto contento di Rugani, anche Alex Sandro è tornato ai suoi livelli nonostante l’errore finale – prosegue il tecnico bianconero ai microfoni di Sport Mediaset – Dybala? Dopo l’infortunio non può giocare tante partite di fila, Kulusevski ha comunque fatto un buon match. Nel secondo tempo abbiamo concesso poco e siamo rimasti in campo con grande sicurezza”.