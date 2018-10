PECHINO – Una ragazza corre in un centro commerciale quando all’improvviso inciampa e cade nella vasca degli squali. La vasca era aperta perché gli addetti del centro commerciale della provincia di Zhejiang, in Cina, dovevano dare da mangiare agli animali.

Subito dopo l’incidente, è scattato un momento di panico. La giovane infatti è caduta nella vasca degli squali proprio mentre questi stavano attendendo il cibo, con altissimi rischi.

I soccorsi sono stati tempestivi e dopo appena qualche minuti in acqua con i predatori la ragazza è stata salvata. La scena è stata ripresa dalla telecamera di videosorveglianza del centro commerciale e ha fatto rapidamente il giro dei social network.

https://t.co/iN6TgjGBpE

Woman trips and falls into a shark tank at FEEDING TIME before being saved at a Chinese mall.. pic.twitter.com/SVLrWEXxxu

— WHAT IN THE WORLD (@lessbusymindz) 16 ottobre 2018