Cinghiali in spiaggia a Cala Corsara, tra i bagnanti c’è chi li fa mangiare VIDEO

Sui social è diventato virale un video che ritrae i cinghiali imperversare sulla spiaggia di Cala Corsara, in Sardegna, con i bagnanti intenti a riprendere il tutto con gli smartphone. Il video ritrae una famigliola di Ungulati, con genitori e cuccioli, andare verso alcune persone che gli danno da mangiare e da bere.

Cinghiali in spiaggia, gli altri episodi

Non è la prima volta e forse non sarà l’ultima. A giugno anche a San Fruttuoso, in Liguria, una famiglia di cinghiali era sbucata improvvisamente in spiaggia. Le persone, quasi tutte in costume da bagno e probabilmente in buona parte turisti, hanno per lo più guardato incuriositi la scena, molti rimanendo serenamente seduti sui propri teli stesi sulla spiaggia.

Il tutto si è risolto comunque in pochi minuti: i cinghiali hanno passeggiato indisturbati in spiaggia, si sono avvicinati a qualche zaino apopggiato per terra insieme ai teli. Hanno tentato di cercare cibo in un bisone dell’immondizia sul marciapiede ma evidentemente senza successo. Poi dopo pochi minuti si sono allontanati, riprendere il sottopasso da cui erano arrivati. Il tutto sotto gli sguardi dei turisti.