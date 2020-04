“Se ti giungerà questa mia preghiera Tu l’ascolterai, e ci salverai. I tuoi figli siamo noi”: commuove “The Prayer”, il brano cantato da Andrea Bocelli in una straordinaria versione inedita con Lady Gaga, Céline Dion, Lang Lang e John Legend all’interno dello speciale musicale ‘One World Together at Home’, il concertone voluto da Gaga per raccogliere fondi a favore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il tenore, che conosce l’artista italoamericana da tempo, era ospite attesissimo della serata e per la sua performance si è mobilitato un poker di star mondiali.

Un’esibizione, tra inglese e italiano, del brano già vincitore del Golden Globe nel 1999 e nominata come Miglior Canzone Originale agli Oscar e anche ai Grammy Awards. “The Prayer”, incisa inizialmente in doppia lingua italiana e inglese rispettivamente da Andrea Bocelli e Céline Dion per il film “La spada magica – Alla ricerca di Camelot”.

La canzone è stata successivamente registrata in duetto dai due artisti e più volte interpretata insieme in contesti sempre eccezionali: durante le cerimonie di premiazione degli Oscar e dei Grammy Awards, entrambe nel 1999. Il 15 settembre 2011 Céline la cantò nuovamente in duetto con Andrea Bocelli durante il grandioso concerto del tenore avvenuto a Central Park, a New York (fonte: Ansa, YouTube).