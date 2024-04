Pedofilo va all’appuntamento con 2 bambine e trova i poliziotti: prova a sparare, gli agenti lo uccidono VIDEO

Un uomo crede di incontrare due bambine di 11 e 7 anni in un hotel di Tukwila, città vicino a Seattle dello Stato americano di Washington, per poter avere un rapporto sessuale. Il pedofilo, 67 anni, dopo aver bussato alla stanza della camera di albergo dove ha l’appuntamento, non immagina che ad aprirgli la porta sono degli agenti di Polizia. Colto alla sprovvista, come mostrano le bodycam degli agenti, il 67enne non appena ha visto gli agenti tira fuori una pistola che ha con sé e spara. Un agente lo prova con la forza ad immobilizzare prendendogli la pistola con le mani ma qualche colpo parte. A questo punto gli agenti rispondono al fuoco freddando il pedofilo sotto diversi colpi di arma da fuoco.

I fatti sono avvenuti mercoledì scorso. Il capo della polizia di Seattle Adrian Diaz, a proposito della vicenda ha dichiarato: “La task force dello Stato di Washington per i crimini contro i bambini su Internet ha condotto un’operazione di arresto su un sospetto pedofilo (…). Per i nostri ufficiali, situazioni del genere sono pericolose, imprevedibili e possono degenerare rapidamente. Come in questo caso”.