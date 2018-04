PECHINO – La cascata Hukou ha quel tipico colore giallastro provocato dalle acque del Huang He, il Fiume Giallo. Si tratta della seconda cascata più grande della Cina e si trova nel nord del Paese, nella provincia di Shanxi.

La sua larghezza cambia a seconda della stagione: durante i periodi di piena i 50 metri di ampiezza. La sua larghezza nei momenti normali è invece di circa 30 metri.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

la cascata rappresenta una meta turistica: ieri, domenica 29 aprile, in occasione dei tre giorni di festa indetti in Cina in occasione del Primo Maggio, in molti l’hanno visitata, circa 14mila persone. La sua altezza è di circa 20 metri: e nell’immaginario comune simboleggia lo spirito incorruttibile del popolo cinese.

Per rendere l’idea dell’importanza simbolica, basti citare il fatto che la zeppa di stato abbia stampato le sue rapide sulla banconota da 50 Yuan. Hokou è inoltre rappresentata su molti dipinti. Repubblica Tv ha pubblicato un video della Reuters girato sulla cascata da un drone.