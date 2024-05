Una messa a North Braddock, in Pennsylvania, è stata interrotta domenica scorsa quando un uomo ha estratto una pistola e l’ha puntata contro il pastore Glenn Germany durante il suo sermone. L’uomo, di 26 anni, è stato accusato dalla polizia americana di aver fatto irruzione nella chiesa Jesus’ Dwelling Place e di aver tentato di sparare al pastore Glenn Germany. Il tentativo di omicidio è avvenuto poco dopo le 14:00, come riportano i media locali.

Il video, girato dal diacono della chiesa, mostra il momento in cui il pastore si è trovato di fronte la pistola puntata contro di lui. In un gesto coraggioso, il diacono Clarence McCallister si è lanciato verso l’uomo armato, bloccandolo e atterrando l’aggressore. Il pastore, visibilmente scosso, ha poi ringraziato Dio per aver fermato la minaccia e bloccato l’arma. L’incidente ha sconvolto la comunità e ha evidenziato l’importanza della prontezza e del coraggio di coloro che si sono opposti alla violenza.