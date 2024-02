Due ragazze si urtano al centro commerciale, scoppia la rissa: spintoni, pugni e schiaffi VIDEO

Due ragazze cominciano a discutere dopo essersi urtate per sbaglio sulle scale mobili di un centro commerciale. Dalle parole, poco dopo si passa alle mani e le due iniziano a prendersi a pugni, schiaffi e spintoni. Accade al centro commerciale Gulliver di Ottavia, periferia Nord Ovest di Roma.

Le due ragazze sono in compagnia delle rispettivi madri e cominciano a discutere prima con qualche tirata di capelli, Poi vengono alle mani con colpi, percosse, sberle e anche qualche calcio. Le due madri provano, senza successo, a fermare le figlie. A questo punto intervengono dei passanti che riescono a fermare le due “lottatrici”. Per farlo ci mettono diversi minuti. La scena ha lasciato senza parole tutti i presenti. “Mai vista una scena simile” ha raccontato una donna che ha assistito alla rissa nata, è bene ricordarlo, per motivi assolutamente futili.