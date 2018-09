ROMA – Elettra Lamborghini presenta Mala, il suo nuovo singolo. La giovane ereditiera aveva promesso twerking e manette ed ha mantenuto le quanto detto.

Il videoclip è diretto dal duo di registi YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia) e mostra una Elettra che twerka scatenata e circondata da diverse ballerine. Elettra poi balla ammanettata e si fa interrogare in una stazione di polizia.

Il video è stato pubblicato in Rete ed ha raccolto in pochissimo tempo molti commenti che la giovane ereditiera ha ritwittato.

Eccone alcuni: “Ci sono più curve nell’ultimo video di Elettra Lamborghini che al Motomondiale” e “domani ho il compito in classe ma siccome e dalle 7 che non smetto di vedere quel video credo che su quel foglio scriverò solo Mala e lo consegnerò”.

E ancora: “E comunque io stanotte in sogno facevo amicizia con Elettra Lamborghini in un vigneto di sua proprietà mentre facevo una passeggiata sui colli ed era un’amore e appena ci siamo salutate sono corsa da una mia amica”. Qualcun’altro invece scrive: “Ommioddio, Elettra è un cuoricino, siamo già amiche”,”Ma Dio benedica @ElettraLambo,il suo c*** e le sue canzoni che ci fanno twerkare come delle biccis americaneeeeeeeeeeeeeeeeee”.