Entrano in casa e minacciano una madre e il suo bambino: due rapinatori ricercati a Londra VIDEO

Entrano dentro casa, armati di coltello, e minacciano una mamma che in quel momento teneva in braccio il suo bambino. A Londra è caccia ai due aggressori che sono entrati in una abitazione a Wandsworth, nel sud-ovest della città.

Il vide diffuso dalla polizia inglese

Il video è stato girato da una telecamera di sicurezza posta in casa. Nel filmato si vede soltanto una persona ma la polizia ha confermato che gli aggressori erano due.

I due sono fuggiti senza aver rubato nulla. “La comunità è sconvolta – ha detto uno degli investigatori dopo la diffusione del video -. La speranza è che qualcuno ci aiuti ad identificarli”.