Un vero e proprio tsunami di fango quello che ha investito ieri sera la città di Bardonecchia, piccolo comune della Val di Susa a pochi chilometri dal confine con la Francia. Nei video postati sui social, e già diventati virali, si vedono alcune persone mettersi in fuga mentre alle loro spalle arriva l’ondata di detriti che travolge una cabina di ferro e alcuni alberi che trova davanti a sé. “Scappate, andate via”, dicono alcuni residenti a chi si trovava nella zona. In altri video e foto si vede la piena del Rio Merdovine che trascina anche alcune auto.

Bardonecchia, i dispersi

Cinque persone risultano disperse dopo la piena improvvisa del torrente provocata da una frana che si è staccata in alta montagna per un nubifragio. Fango e detriti hanno invaso la città. Questa mattina Bardonecchia si è infatti risvegliata sommersa dal fango dopo l’esondazione del Rio Merdovine, il torrente che ha rotto gli argini. Le auto sono completamente ricoperte dal fango e le strade della città sommerse dai cumuli di detriti.

Bardonecchia sotto il fango

La colata di fango ha travolto tutto ciò che si trovava sul suo corso, travolgendo segnali stradali, auto e persino le pensiline dell’autobus. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza le strutture e gli edifici coinvolti nel disastro. Oltre 100 persone hanno trascorso la notte da sfollati per le case invase dal fango. Hanno riportato danni anche il commissariato della Polizia e un albergo nelle vicinanze del torrente, che è stato sgomberato. Molti ponti non sono ancora transitabili.